Indre-et-Loire : des rafales à 90 km/h enregistrées ce lundi matin

On a enregistré des rafales à 90 km/h ce lundi matin en Indre-et-Loire. Pour l'instant, il n'y a pas de gros dégâts. On compte une cinquantaine de foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire. Prudence sur la route avec les branches tombées sur la chaussée.

Indre-et-Loire, France

Des vents tempétueux balayent une grande moitié nord de la France, aujourd'hui. Météo France a placé 44 départements, dont l'Indre-et-Loire, en vigilance orange aux vents violents. Des rafales à 150 km/h ont été relevées à Belle-Île. Dans les terres, on a aussi relevé 108 kilomètres-heures à Pontoise, dans le Val d'Oise. En Indre-et-Loire, la préfecture indique que les rafales ont atteint 90 km/h, ce lundi matin. Des rafales à 100 km/h seront sans doute dépassés avant midi. A 9h, on enregistre aucun gros dégâts. Il y a simplement une cinquantaine de foyers privés d'électricité dans les secteurs de Montbazon, Amboise et la croix-en-Touraine. Il faut faire attention aux branches d'arbres sur les routes, et aux poubelles envolées, un peu partout en Indre-et-Loire. Notre département est en alerte aux vents violents jusqu'à 15H, cet après-midi. La préfecture recommande de limiter les déplacements, et de réduire sa vitesse, notamment sur l'autoroute.