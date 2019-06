Indre-et-Loire: des vents de 90 à 100 km/heure attendus ce vendredi

L'Indre-et-Loire fait partie des 8 départements en alerte orange aux vents violents pour cette journée de vendredi. La tempête Miguel est attendue sur Tours et la Touraine à la mi-journée avec des pluies et des vents pouvant atteindre 90 à 100 km/heure.

La tempête Miguel est attendue en Touraine dès la mi-journée ce vendredi. Météo France a mis le département en alerte orange. Elle prévoit des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km, voire 100 km/heure. L'alerte court du matin jusqu'à 18h00 et peut-être au delà.

Le matin, nous aurons un temps maussade et pluvieux avec des rafales modérées de 50 km/heure. C'est à la mi-journée au passage du front froid, ce qu'on appelle le ciel de traîne, que les vents vont se renforcer assez brutalement et monter aux alentours de 17-18H00 jusqu'à 90, voire 100 km/heure ou les dépasser légèrement -Pierre Bonin, directeur adjoint Météo France à Parçay-Meslay

Par précaution à Tours des concerts en extérieur ont déjà été annulés. La ville de St Pierre-des-Corps a décidé d'amputer le festival Jours de Fête des concerts des groupes Paris Byzance et Wouahzif qui devaient se tenir à 19h30 devant la salle des fêtes. Pour le festival Aucard à la Gloriette, les six concerts de la fin d'après-midi et du soir sont maintenus mais ils auront lieu sur le podium extérieur et non pas sous les deux chapiteaux qui seront fermés.

On ouvre le site à 19H00 alors que la tempête est annoncée pour 17H00. Si çà reste là-dessus, on va pouvoir maintenir les concerts chapiteaux fermés. Maintenant si ces rafales de vent se maintiennent à 90 km/heure pendant la présence du public, on sera effectivement obligé d'évacuer. Pour l'instant on n'en est pas là -Enzo Pétillault, programmateur

A Saint Cyr-sur-Loire, une réunion doit se tenir ce vendredi matin sur le stade de foot Guy Drut pour décider si la retransmission du match de coupe de monde féminine est maintenu dans la fan-zone à 21H00. Pour toutes ces manifestations, ce sera de toute façon la préfecture d'Indre-et-Loire qui, en dernier ressort, décidera de la tenue ou non des manifestations pour des raisons de sécurité. Enfin, pour tous les tourangeaux, Pierre Bonin, de Météo France, distille quelques conseils de prudence.