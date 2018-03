C'était ce samedi la septième édition de "J'aime la Loire propre", organisés par les chasseurs et les pêcheurs de la région. Comme chaque année, des ramassages de déchets ont été organisés au bord de l'eau sur six points de la Touraine. À Amboise, trente bénévoles ont fait le déplacement.

Amboise, France

Saviez-vous que les bords de Loire sont de véritables décharges à ordures ? Si ce n'est pas le cas, il suffisait de suivre les ramasseurs de déchets bénévoles ce samedi matin sur la plage d'Amboise pour s'en apercevoir. Une trentaine de bénévoles s'est réunie à l'initiative de l'événement "J'aime la Loire propre" pour nettoyer les bords de l'eau, comme dans quatre autres endroits du département. Et il y avait du travail...

Des conserves, des canettes, des pneus, des machines à laver...

Philippe a déjà rempli son sac poubelle en quelques minutes : "C'est du classique : des canettes, des emballages plastiques, des mouchoirs... Mais un peu plus bas, il y a des choses encore plus graves !" Jérémy et Valérie viennent en effet de trouver un pneu de camion : "Les gens n'ont aucun scrupule à déposer leurs déchets comme ça sur les bords de la Loire. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse...", s'insurge Jérémy.

"Les gens ne font aucun effort"

Rappelons que la Loire est un fleuve classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Alors de voir autant de déchets à quelques mètres de l'eau, ça fait mal à Philippe : "Surtout que si la Loire monte, tous ces déchets, ils vont directement dans la mer. Et les gens ne font aucun effort, on voit plein de déchets juste à coté des poubelles, alors que les poubelles ne sont pas pleines..."

Cette opération est organisée depuis 2010 par les chasseurs et les pêcheurs de la région Centre-Val de Loire.