Indre-et-Loire : la Préfecture prend de nouvelles mesures face à la "sécheresse grandissante"

Indre-et-Loire, France

La Préfecture d'Indre-et-Loire vient de prendre un nouvel arrêté, qui prend effet le lundi 8 juillet à 0h00, pour limiter ou interdire les prélèvements d'eau dans plusieurs cours d'eau du département. Le constat est clair : "après une période de fort canicule, le département d’Indre-et-Loire se trouve dans une situation de sécheresse grandissante. _Aucune pluie n’est par ailleurs prévue au cours des prochains jours_".

Des interdictions de prélèvement pour certains cours d'eau, des restrictions pour d'autre

Avec la baisse des débits des cours d'eau qui se poursuit, plusieurs d'entre eux ont franchi leur seuil d'interdiction de pompage. Il s'agit de la Veude, de la Bourouse, de la Veude de Ponçay, du Négron, du Lathan, de la Bresme et de plusieurs ruisseaux (ruisseaux de Roche, de la Coulée, des Vallées, de Parçay, de Rigny et de la Fontaine Ménard). Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200 m de part et d'autre des cours d'eau, sont interdits à compter du lundi 8 juillet 2019 à 0 heure. Par ailleurs, différents cours d'eau ont franchi leur seuil d'alerte : l'Indrois, La Cisse, la Claise aval et le Brignon. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau et dans un couloir de 200 m de part et d'autre sont restreints à compter du lundi 8 juillet 2019 à 0 heure.

La carte des restrictions et interdictions en Indre-et-Loire - Préfecture d'Indre-et-Loire

Les particuliers invités à restreindre aussi leur usage de l'eau

L'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 prévoit aussi pour les particuliers :