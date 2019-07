Indre-et-Loire : la sécheresse met les oiseaux au régime sec !

Indre-et-Loire, France

Ils souffrent de la sécheresse et de la chaleur bien plus que nous car cela a une conséquence directe sur leur ressource alimentaire, les oiseaux sont au régime sec depuis près d'un mois et demi en Touraine. Cette situation des sécheresses qui s'aggravent au fil des ans inquiète la LPO, la ligue pour la protection des oiseaux.

Vous l'avez sans doute remarqué il y a peu ou pas de moustiques cette année, une situation normale due à la sécheresse, les mares, les ornières sont à sec, aucune flaque d'eau à l'horizon, résultat le manque d'insectes prive les oiseaux de nourriture comme lors de la canicule du mois dernier explique Julien Présent, il est chargé d'études à l'association LPO en Touraine : "au mois de juin les gens ont constaté autour de chez eux que les oiseaux étaient affamés et ils se sont même mis à nourrir les oiseaux comme en hiver avec de la graisse, les mangeoires ne désemplissaient pas, c'est bien la preuve qu'il y avait une pénurie d'insectes"

Il y a la sécheresse, il y a aussi la chaleur

En Touraine lors de la précédente canicule du mois de juin il y a eu énormément de jeunes martinets qui sont tombés de leur nid. Le martinet niche sous les toits, il fait très chaud et les oisillons étaient en détresse explique Julien Présent, on les apporte au centre de soins "sauve qui plume" l'association de Chanceaux-sur-Choisille, ils ont dû même refuser de nouvelles arrivées car ils ne pouvaient plus faire face, on parle ici de plus d'une centaine de martinets en soins.

Malgré le niveau bas des eaux dans les rivières et dans la Loire, les hérons, aigrettes et autres sternes, autrement dit les oiseaux piscivores s'en donnent à coeur joie en ce moment car le poisson est plus facile à attraper !

Pour rendre service aux oiseaux vous pouvez leur mettre un récipient à bord plat (pour éviter la noyade) et changer l'eau régulièrement, cela leur permettra de se désaltérer et aussi de prendre un bain car ils adorent cela.