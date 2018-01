Avec les pluies de ces derniers jours, la Vienne est de nouveau en crue. Elle a pris 3 mètres en 48 heures à Nouâtre pour arriver à 6,13 mètres (niveau qui devrait être le même jusqu'à mercredi). Pour le moment aucune inquiétude. On est loin des niveaux atteints en 1994 et 1999 où le niveau avait dépassé les 8 mètres. Pour autant, à la mairie de Nouâtre, on surveille cela de très près d'autant que le plan communal de sauvegarde en cas de risque inondation qui devait être réalisé en 2007 n'a pas été fait. Pierre Marie Danquigny a donc décidé de s'y atteler car à Nouâtre de nombreuses maisons ont été construites en zone inondable et il faut prévoir des hébergements d'urgence en cas de naufragés de la LGV ou de l'autoroute.

Par ailleurs, dans le secteur de Chinon, la route entre Chinon et l’Ile Bouchard est à nouveau coupée. Et puis autre conséquence de la montée des eaux, à Tours, les parkings des bords de Loire (bibliothèque et Napoléon) sont fermés depuis lundi après midi.