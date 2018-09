Indre-et-Loire, France

A partir de ce dimanche 23 septembre, la chasse est ouverte en Indre-et-Loire. Les 17.500 licenciés du département vont pouvoir aller traquer le gibier. Dans d'autres départements, la chasse a déjà ouvert depuis plusieurs semaines, comme en Haute-Vienne, c'était dès début septembre. Une ré-ouverture marquée par un accident. Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée à Limoges ce dimanche 16 septembre, un chasseur lui a tiré dessus en croyant que c'était un faisan. En tout cas, en Indre et Loire, il n'y a pas eu d'accident de chasse depuis 10 ans.

Des efforts importants ont en effet été réalisés depuis une quinzaine d'années dans notre département sur la question de la sécurité. Les chasseurs doivent désormais suivre une formation. Elle est d'abord destinée à chaque responsable de territoire et ensuite, les groupes de chasseurs, eux aussi, doivent y participer.

Le chasseur doit formellement identifier sa cible avant de tirer

La première règle qu'ils apprennent, c'est qu'ils doivent formellement identifier leur cible avant de tirer. "Avant de lâcher une cartouche, il faut savoir exactement ce qui est au bout du fusil, vérifier si la zone est dégagée. C'est élémentaire", explique Alain Belloy, président de la Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire.

Une autre règle, primordiale, leur est enseignée, c'est la règle des 30 degrés. "On fait marquer cinq pas à gauche et trois pas à droite au chasseur, et dans cette zone, il a interdiction de tirer. Des expériences ont démontré qu'une balle ne ricoche jamais dans un angle supérieur à 25 degrés", souligne Alain Belloy. A cela s'ajoute enfin une formation aux premiers secours.