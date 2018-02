Tours, France

La vague de froid qui s'abat sur la Touraine ne fait pas les affaires des maraîchers. Jusqu'à - 6 degrés mercredi. Lulu vend des fruits et légumes sur le marché Rabelais : "J'ai perdu une partie de ma production à cause du gel. Surtout des poireaux et des carottes. Heureusement que ma salade est sous serre." Mais mercredi, avec la température qui va continuer de baisser, elle ne pourra pas faire le déplacement : "Cela ne sert à rien que je vienne. Déjà je ne sais pas si j'aurai des produits à vendre. Mais même si j'en ai, ils vont geler sur place sur le marché."

Entre 15 % et 20 % du chiffre d'affaires en moins

Laurent vend lui aussi des fruits et légumes quelques mètres plus loin. Lui non plus ne viendra pas mercredi. Et il sait que cette vague de froid va le faire souffrir : "Pour nous, c'est entre 15 et 20 % en moins pour notre chiffre d'affaire."

Bien évidemment, il reste toujours les optimistes, comme Fabrice : "Le froid, c'est très bien pour nous car ça va nettoyer les sols. C'est soit le froid soit les produits chimiques. Donc je choisis le froid."