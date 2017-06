Indre-et-Loire : nouvelles restrictions sur trois rivières en raison de la sécheresse

Les nouvelles restrictions mises en place en Indre-et-Loire concernent la Veude, de la Cisse et de la Manse. Sur ces trois rivières, on vient de franchir le débit d'alerte en raison de la sécheresse. Du coup, il est interdit d'arroser ses pelouses et de laver ses véhicules à domicile.

Avec la sécheresse qui perdure, la préfecture d'Indre-et-Loire constate un franchissement du débit d'alerte sur la Veude, la Cisse et la Manse. La situation implique donc l'activation de mesures de restriction des usages de l'eau qui touchent aussi le Negron et la Veude du Ponçay.

Sur ces rivières, les particuliers ne peuvent plus :

Arroser les pelouses avec une interdiction de 10h à 20h

Laver les voitures à domicile

L'arrosage des potagers pour une consommation familiale est en revanche autorisée

Pour les intrigants, les limitations s'effectuent conformément aux autorisations notifiées par arrêté pour la saison 2017.

La carte des cours d'eau concernés et le niveau d'alerte pour chacun. - ©Préfecture d'Indre-et-Loire

La carte de France des zones concernées