Indre-et-Loire : Peu de neige, mais des pluies et vents forts dans les prochaines heures

Par Pierre-Antoine Lefort, France Bleu Touraine

L'Indre-et-Loire est en vigilance jaune à la neige et au verglas et un risque de vents violents. Selon Météo France, le département ne devrait connaitre que principalement des pluies et des vents forts, jusqu'à 85 km/h dans la nuit de mardi à mercredi.