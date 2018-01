Selon les services de Météo-France à Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), on atteint des records de déficit d'ensoleillement depuis le 20 décembre. Le mois de janvier n'est pas plus réjouissant.

Le département d'Indre-et-Loire n'échappera pas à la dépression saisonnière en ce début d'année tellement le déficit d'ensoleillement est criant. C'est ce que confirme les services de Météo-France à Parçay-Meslay. Depuis le début de l'année 2018, on devrait enregistrer 40 heures de soleil explique Pierre Bonnin, le directeur adjoint. Actuellement, on est à peine à 18 heures, soit la moitié moins de soleil que par rapport à la normale saisonnière.

En 60 ans, on est au 3ème rang de la période la plus grise pour l'Indre-et-Loire.

Si on regarde depuis le 20 décembre, le déficit d'ensoleillement est encore plus catastrophique. Selon Météo-France, on atteint des records. Pour ces 60 dernières années, on est au 3ème rang de la période la plus grise qu'ait connu l'Indre-et-Loire.

Le journal Le Parisien a d'ailleurs publié récemment une carte interactive sur les heures d'ensoleillement en France. Heureusement, Tours n'est pas une ville isolée. Par ailleurs, mieux vaut prendre son mal en patience, deux nouvelles perturbations vont traverser la Touraine ce week-end. Selon Météo-France, pas d'amélioration à attendre avant la fin de la semaine prochaine mais c'est sous toute réserve.