Indre-et-Loire : Un festival moto prévu à Rigny-Ussé inquiète riverains et défenseurs de l'environnement

Un parc de Rigny-Ussé doit accueillir un "GS festival", puis un "Travel Park". Deux activités dédiées aux amateurs de motos GS, de grosses motos qui vont aussi bien sur route que sur des chemins. Riverains et défenseurs de l'environnement craignent le bruit et des dégradations de la nature.

La Belle au Bois Dormant sera-t-elle bientôt dérangée par... des bruits de moto ? À Rigny-Ussé, à quelques centaines de mètres du célèbre château, un parc de 200 hectares va accueillir début juin un GS festival. Il s'agit d'un festival dédié aux amateurs de motos BMW GS, pour "Gelände und Strasse", "terrain et route", une grosse moto qui permet d'être aussi à l'aise sur route que sur une piste ou en pleine nature. Le tout sponsorisé par BMW, et avec 200 à 300 participants prévus. Le même parc accueille aussi un Travel park, un centre de préparation au voyage qui propose des stages de pilotage pour des motards qui veulent s’entraîner avant de partir à l'aventure en moto GS.

Mais à Rigny-Ussé, les associations de défense de l'environnement et les riverains du site s'inquiètent. Les riverains de ce parc de 200 hectares craignent notamment de voir leur tranquillité dérangée. Christophe Dupuy habite juste à côté et s'est mobilisé contre le projet, avec l'association Notre Dame-de-Rigny dont il est membre : "On vit dans un bel endroit, pas à côté d'une autoroute, c'est du beau vallon, de la belle forêt, donc on craint pour nos oreilles bien évidemment. On trouve aussi que c'est dommage de saccager ce bel endroit de nature. Disons que ça nous parait saugrenu d'avoir imaginé ça ici."

C'est notamment pour cette question de nature qu'il a été rejoint dans son combat par 2 associations de défense de l'environnement : la Ligue de protection des oiseaux, la LPO de Touraine, et la Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, la SEPANT dont Pierre Richard est le président : "C'est l'un des sites les plus importants en Indre-et-Loire pour les chauves-souris, c'est également important pour les oiseaux inscrits au livre rouge des espèces protégées et menacées dans notre région, donc ils ne pourront pas nicher s'il y a des moto qui circulent en permanence. Sans compter les autres préjudices que constituent les dégagements de poussières qui sont très nuisibles pour les plantes, ou les préjudices liés au fait qu'il y a toujours des rejets d'huile ou de carburant..."

Le GS festival sera organisé à Rigny-Ussé du 3 au 5 juin prochain. - Capture d'écran Facebook

Hors de question d'être associé à de la motocross, rétorque dans un premier temps Eric Massiet du Biest, patron du Travel Park, le centre de préparation aux voyages en moto installé sur le parc et où se tiendra le festival début juin. Il assure que pour ce Travel Park, comme pour le festival qui sera organisé début juin, il s'agit d'utiliser "des motos trail adventure, c'est-à-dire des motos lourdes, qui ne vont pas vite mais qui peuvent prendre de gros chargements et qui ont une grande autonomie en essence. Donc je mets au défi n'importe qui de faire du moto cross avec un tel véhicule". Il ajoute que pendant le festival ou pendant les stages organisés sur le parc, les motards viennent pour apprendre à manier le véhicule. "On n'ira pas plus loin que la première ou la deuxième vitesse", précise-t-il.

Extrait du dossier de présentation du Travel Park - Capture d'écran - DR

Quant aux questions environnementales, Eric Massiet du Biest estime que ces associations se trompent de combat. "L'environnement, à mon avis, c'est voyager, aller voir ce qu'il se passe ailleurs, améliorer sa connaissance du monde... Alors la poussière sur des plantes... dans ce cas là on dit aussi que le vent n'a pas le droit de secouer les plantes. De bons arguments ce serait de dire qu'on empêche une espèce endémique de se développer ou de se reproduire, là je veux bien écouter mais on n'en a pas sur le terrain. On n'est pas des écolos mais on est des gens avec une conscience environnementale !"

Le propriétaire de la parcelle n'est autre que le propriétaire du château de Rigny-Ussé, Casimir de Blacas. Lui assure avoir donné une autorisation d'usage de ces 200 ha "dans le respect de l'environnement" et précise qu'une visite approfondie des lieux a été effectuée sur ces questions environnementales, à la demande de la préfecture. D'après lui, aucune anomalie n'a été constatée.