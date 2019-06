Indre-et-Loire : Vigilance renforcée pour les personnes à la rue pendant l'épisode de canicule

Indre-et-Loire, France

Les températures vont continuer d’augmenter dans les jours qui viennent pour atteindre voire dépasser localement les 40 degrés d'ici la fin de la semaine. Les températures minimales, elles aussi en hausse, dépasseront souvent les 20 degrés à partir de demain mercredi.

Cette évolution des températures a fait que la Préfecture d'Indre-et-Loire a déclenché le passage au niveau 3 du plan canicule et cela signifie notamment une vigilance particulière pour les personnes SDF.

Pendant tout cet épisode de canicule, il y aura de jour comme de nuit toujours une association en maraude pour leur venir en aide : L'association Entraide et Solidarités a adapté les horaires des maraudes qu'elle assure 3 fois par semaine (Lundi/mercredi/vendredi) et la Croix-Rouge va doubler ses sorties habituelles de soirée et de nuit avec des maraudes de journée entre 14h et 17h30 (Mardi/jeudi/Samedi/Dimanche)

Les 566 places d'hébergement que l'on a connu pour la période hivernale sont maintenues.

A partir de ce mardi 25 juin, la mairie de Tours va ouvrir le gymnase Racault pour accueillir notamment les familles avec enfants et les femmes .

A partir de mercredi 26 juin et jusqu'au dimanche 30 juin inclus, les accueils de nuit pour femmes et familles seront ouverts 24h/24.