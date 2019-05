Indre : la Chambre d'Agriculture accompagne les agriculteurs, de plus en plus nombreux, qui se lancent dans le bio

Indre, France

Le Printemps bio commence ce mardi 21 mai dans l'Indre. Pendant un mois, producteurs, magasins spécialisés, transformateurs, associations vont faire la promotion de l'agriculture biologique. Une campagne coordonnée par le réseau Bio Centre-Val-de-Loire qui milite pour l'évolution des pratiques agricoles, et qui a pour but de construire une filière bio régionale.

Le bio progresse dans l'Indre. Selon les dernières statistiques, le département comptait 166 fermes bio en 2017, contre 148 en 2016, sur un total de plus de 3770 fermes. C'est peu mais cela représente tout de même une augmentation de 12%. C'est la de meilleure augmentation en région Centre-Val de Loire. L'Indre compte donc quasiment 10 000 ha en bio, c'est 3% de sa surface agricole utile.

Il y a des exploitations céréalières, fourragères et aussi de l'élevage bio. La Chambre d'Agriculture du département aimerait que plus d'agriculteurs se tournent vers le bio. Elle a donc créé un Pôle Conversion au bio en 2017 pour accompagner les agriculteurs.

Place au désherbage mécanique

Etienne Mouchet par exemple, possède 300 hectares à Vineuil, et il s'est converti au bio l'an dernier. Il est donc passé de 4 à 12 cultures : de la luzerne, des céréales, des lentilles. Autre changement : le pulvérisateur de pesticides reste au hangar. A la place, l'agriculteur s'est mis au désherbage mécanique avec une hersetterie et il va bientôt acheter des outils de binage.

Ce matériel vaut quelques milliers d'euros et c'est convenable pour Etienne. Le quinquagénaire avait peur de se lancer, notamment pour une question d'argent. "Sur la période de conversion, on a deux années de récolte où on produit moitié moins qu'en conventionnel et on n'a pas encore les prix du bio. On peut avoir quelques prix intermédiaires mais il y a une période un peu dure à passer au niveau trésorerie", explique l'agriculteur.

Prévoir le budget, les outils, etc.

C'est là que le Pôle Conversion peut aider. Mathieu Wullens s'occupe, entre autres, des prévisions de budget, d'outillage. "Au niveau des animaux, un système bio repose souvent sur de l'autonomie en fourrage et donc il faut que le producteur arrive à nous nourrir ses bêtes avec des aliments auto-produits sur sa ferme. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il faut qu'il se pose la question en amont pour voir comment il va faire demain", indique Mathieu Wullens.

Il propose aussi aux professionnels qui s'interrogent, de rencontrer des confrères qui ont déjà franchi le pas. En 2018 par exemple, ce Pôle Conversion a aidé 26 fermes de l'Indre.

Pour le président de la chambre d'agriculture de l'Indre, Robert Chaze, reste un gros point noir : des aides européennes en retard de plusieurs mois, voire plusieurs années. On parle de 20 000€ en moyenne pour chaque ferme.

Le président de la chambre d'agriculture de l'Indre, Robert Chaze, sur le retard des aides européennes pour les agriculteurs se convertissant au bio Copier

Dans le cadre du 20eme Printemps Bio, plusieurs événements auront lieu dans le Berry et une cinquantaine d'animations en région Centre-Val-de-Loire. Dans le Berry, on peut par exemple citer des dégustation de vins du Sancerrois issus de l'Agriculture Biologique au Domaine Laporte à Saint-Satur, un marché bio des producteurs à Bourges au jardin de l'Archevêché samedi 25 mai ou encore cette exposition de peintures "Quand l'Art et les cristaux se mêlent au Bio" jusqu'au 1er juin au magasin "Éthique et bio" à Issoudun.