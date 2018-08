Châteauroux, France

La préfecture de l'Indre a renforcé les mesures de restriction d'eau en raison de la sécheresse. Un arrêté qui limite l'utilisation d'eau, notamment pour les particuliers et les agriculteurs. Un grand tiers sud-est du département est placé en situation de crise, cela concerne notamment les bassins versants de la Creuse et de l'Anglin. Pour le moment, la situation n'est pas catastrophique, car le niveau des nappes phréatiques n'est pas trop bas grâce aux pluies de l'hiver dernier.

Beaucoup de cours d'eau sont presque à sec." Christophe Aufrère, adjoint du service planification risque eau et nature à la DDT de l'Indre

Mais le niveau des cours d'eau en revanche, est lui inquiétant comme l'explique Christophe Aufrère, adjoint du service planification risque eau et nature à la DDT (direction départementale des territoires) de l'Indre : "beaucoup de petits cours d'eau du département sont quasiment à sec. Ce ne sera pas le cas pour l'Indre, le Cher ou la Creuse, même si en ce moment le débit de la Creuse est particulièrement bas."

Avec les fortes chaleurs des derniers jours et l'absence de pluie, la sécheresse et donc les restrictions d'eau sont parties pour durer. "On sait qu'il va falloir beaucoup de précipitations pour que la situation s'améliore, donc pour l'instant il n'est pas prévu que l'arrêté s'assouplisse même si nous faisons le point toutes les semaines. C'est la 4ème année consécutive où nous connaissons une forte et longue période de sécheresse" précise Christophe Aufrère. D'après les services de la DDT, la sécheresse devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre.