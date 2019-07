Indre : un cèdre de Ciron reçoit la distinction "arbre remarquable"

Ciron, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

C'est un cèdre impressionnant : impossible de le rater avec sa taille gigantesque et sa circonférence de 9,80 mètres. L'arbre, situé dans le jardin d'un particulier à Ciron, vient de recevoir le label "arbre remarque". Une distinction plutôt rare, puisque de le département, on compte moins de dix sites labellisés.

Il faut être huit à se donner la main pour faire le tour de l'arbre © Radio France - Manon Klein

Un arbre à l'histoire riche

Difficile de dater précisément le cèdre qui vient de recevoir le label "arbre remarquable". Ce qui est certain, c'est qu'il a plus de 100 ans, et qu'il a vécu de nombreuses aventures. "Il a été sauvé le 23 août 1923, suite à l'incendie du château qui se trouvait juste à côté" détaille Jean Fuentes, propriétaire du terrain où se trouve ce cèdre.

Je crois que cet arbre mérite toute notre attention, et surtout qu'on le protège - Jean Fuentes

Pour donner une idée de la taille de cet arbre : il faut être huit pour l'entourer en se donnant la main, et il consomme chaque jour 1000 litres d'eau. Le label qui vient de lui être décerné le protège : interdit de le couper. Actuellement en France, dans le droit, il n'existe pas de texte pour protéger les arbres. Les propriétaires de terrains privés peuvent en faire ce qu'il veulent. "Avoir un texte, c'est notre prochain combat" affirme le président de l'association Arbres, Georges Feterman.