Paris, Île-de-France, France

L'agence régionale de la biodiversité d'Ile-de-France va donner un avis défavorable au projet EuropaCity. Cette agence, la première du genre en région, est contre ce projet.

EuropaCity est un gigantesque parc d’activités à vocation touristique et culturelle prévu sur 80 hectares de terres encore agricoles dans le Triangle de Gonesse (Val-d’Oise). Le président de l'agence, Bruno Millienne, l'a annoncé sur France Bleu Paris ce jeudi matin. Il va dire "non" à ce centre commercial et touristique qui doit être implanté sur une zone humide.

"EuropaCity, ce n'est pas fixé encore, indique Bruno Millienne. On ne sait pas encore si le centre va se faire. L'agence régionale de la biodiversité aura son mot à dire sur ce projet. On va dire "non", on va émettre un avis défavorable".

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu contre ce projet.

Un aménagement du territoire plus vertueux

L'agence francilienne de la biodiversité est la première créée en région. L'initiative revient au conseil régional d'Ile-de-France en partenariat avec l'IAU (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme) et l'agence française pour la biodiversité.

Le président de l'agence francilienne de la biodiversité explique que pour lutter contre le réchauffement de la planète, il faut préserver l’environnement. "C'est d'autant plus important dans les régions denses comme la nôtre" dit Bruno Millienne.

Il faut donc se préoccuper de l'aménagement du territoire. Il faut qu'il soit plus vertueux en terme d'environnement, explique le président de l'agence. "L'une des missions de l'agence sera d'aider les collectivités territoriales à faire un aménagement du territoire vertueux en terme de biodiversité parce qu'on ne peut plus se permettre de perdre des écosystèmes."

La biodiversité est en baisse en Ile-de-France

Les chiffres de la biodiversité ne sont pas très bons en Ile-de-France. Il y a 30% d'oiseaux en moins, il y a moins d'insectes mais "ce n'est pas irréversible si on arrive à restaurer la biodiversité" affirme Bruno Millienne. Il signale qu'il y a des indicateurs positifs comme le retour des castors en Ile-de-France.