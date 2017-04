INFO PRATIQUE - Feu de forêt dans le Médoc : les routes coupées à cause de l'incendie

Depuis le début de l'incendie géant qui frappe le Médoc, plusieurs routes de la presqu'île sont fermées à la circulation pour laisser les pompiers travailler. Les bus du réseau TransGironde sont également affectés.

La circulation routière perturbée

La RD 1215 demeure fermée dès Saint-Laurent-Médoc en venant de Bordeaux. La circulation est déviée en direction de la commune de Saint-Sauveur, puis vers les communes de Cissac, Vertheuil, et par la RD 204 pour rejoindre Lesparre en traversant Pauillac. Par ailleurs, la progression des flammes a entraîné les fermetures suivantes : les routes départementales 4, 205 et 3E2 sont barrées entre la RD 1215 et Hourtin. La RD 101 est fermée au niveau de la sortie de Saint-Laurent, en direction du lieu dit Lagunan (carrefour avec la RD 205 et RD 3E2). Une déviation est proposée par la RD 3 par les communes d’Hourtin, de Carcans, de Brach et de Castelnau-de-Médoc. Ce dispositif devrait être maintenu pour une grande partie de la journée.

Le Réseau bus TransGironde également impacté

En raison de l’incendie, la ligne du réseau transgironde 703 Bordeaux-Lesparre est déviée de son itinéraire et emprunte la RD 204 (Vertheuil) à la sortie de Lesparre et la RD 2 jusqu’à Pauillac pour rejoindre Saint-Laurent par la RD 206. Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Saint-Germain-d’Esteuil, Liard, Saint-Gaux, la Lagune, Cissac, la Cardine, la Mouline et Saint-Sauveur-Bourg.

