INFOGRAPHIE - 60% des singes menacés de disparition

Lémuriens, gorilles ou gibbons : environ 60% des primates sont menacés d'extinction à cause des activités humaines selon une étude publiée cette semaine dans une revue scientifique américaine.

"Nous sommes à un moment critique pour un grand nombre de ces créatures" assure l'un des auteurs de l'étude très alarmante publiée cette semaine dans la revue américaine Science Advances (étude en anglais). Environ 60% des primates sont menacés d'extinction. En cause : les activités humaines. Gorilles, gibbons, lémuriens : certaines espèces sont déjà largement décimées et risquent de s'éteindre totalement au cours des 25 prochaines années.

Quelles sont les menaces qui pèsent le plus sur ces animaux ? La chasse, le commerce illégal d'animaux de compagnie, la perte de leur habitat pour cause de déforestation, etc. Seulement quatre pays abritent les deux tiers de toutes les espèces de primates que compte la planète. Il s'agit du Brésil, de l'Indonésie, de Madagascar et de la République démocratique du Congo.