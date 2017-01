INFOGRAPHIE - Avalanches : voici les nouveaux pictogrammes qui remplacent les drapeaux dans les stations de ski

Les drapeaux signalant le niveau de risque d'avalanche dans les stations de ski françaises sont progressivement remplacés par des nouveaux pictogrammes, explique l'AFNOR ce mercredi 4 janvier.

D'ici trois ans, vous ne verrez plus les trois drapeaux jaune, damier jaune et noir, et noir qui signalaient jusqu'ici le niveau de risque d'avalanche dans les stations françaises de sports d'hiver. Ces drapeaux sont peu à peu remplacés par un nouveau système de cinq pictogrammes, diffusés sur des panneaux électroniques, explique ce mercredi 4 janvier dans un communiqué l'AFNOR, l'association française de normalisation. Ce changement est la conséquence d'une harmonisation européenne de l'information sur le niveau de risque d'avalanche dans les stations de ski.

Cinq niveaux de risque d'avalanche sont définis, contre trois auparavant. © Radio France - Capture d'écran

Cinq niveaux de risque au lieu de trois

Les nouveaux pictogrammes correspondent à cinq niveaux de risque : de 1 (faible), à 5 (très fort). À chaque pictogramme correspond "un code couleur et un message informatif clair sur l'importance et l'étendue des risques", explique l'AFNOR. Chaque message est traduit en anglais, allemand, italien, catalan et néerlandais. La plupart des pays européens utilisent d'ailleurs déjà ce système de pictogrammes.

Le drapeau à damier jaune et noir était trop banalisé - Serge Riveill, des Domaines Skiables de France

Jusqu'ici, il n'existait que trois niveaux de risque dans les stations françaises de sports d'hiver. Mais "le niveau 3 que tout le monde connaît sous la forme de drapeau à damier jaune et noir était trop banalisé", indique Serge Riveill, chargé de mission des Domaines Skiables de France. "Lors des dix dernières années, près de la moitié des accidents en hors-piste ont eu lieu lors d'un épisode de risque 3", ajoute Serge Riveill.

Le nouveau dispositif d'information du niveau de risque d'avalanche a déjà été testé entre février et avril 2016 dans une dizaine de stations alpines en France, dont La Plagne et Châtel. L'AFNOR indique que 75% des personnes interrogées sur les nouveaux pictogrammes ont trouvé le dispositif plus lisible que la signalétique utilisée jusqu'ici.