INFOGRAPHIE - La vague de froid dans la Marne et les Ardennes

Des températures minimales jusqu'à -9,6°C ont été relevées ce mercredi matin par Météo France dans les Ardennes. Dans la Marne, le mercure est descendu jusqu'à -8,2°C.

On ne bat pas des records mais la Marne et les Ardennes n'échappent pas à la vague de froid qui touche toute la France cette semaine. Ce mercredi, Météo France relève -9,6°C à Rancennes (près de Givet dans les Ardennes) et -8,2°C à Mourmelon (Marne).

Ce sont les températures les plus froides au lever du jour mais dans l'ensemble, les départements de la Marne et des Ardennes subissent des températures ressenties parfois bien inférieures à -10°C comme le signalait La Chaîne Météo avec -14°C "ressentis" à Châlons-en-Champagne.