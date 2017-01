INFOGRAPHIE - La vague de froid dans le Nord et le Pas-de-Calais

Des températures minimales jusqu'à -5,1°C ont été relevées ce mardi matin par Météo France dans le Nord. Dans le Pas-de-Calais, le mercure est descendu jusqu'à -3,6°C.

Le Nord et le Pas-de-Calais n'échappent pas à la vague de froid qui touche toute la France cette semaine. Ce mardi matin, Météo France relève -5,1°C à Saint-Hilaire-sur-Helpe, dans l'Avesnois (Nord), -3,1°C à Lille-LEsquin (Nord) ou encore -3,6°C à Saulty, près d'Arras (Pas-de-Calais).

Sur le littoral, on reste sur des températures très basses mais la façade maritime fait son office avec -2,2°C relevés au Touquet ou -1,6°C à Gris-Nez et Calais. Ces températures relevées au lever du jour pourraient être encore plus fraîches ce mercredi matin d'après les prévisionnistes de Météo France.

Dans ce contexte, un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ce mardi et ce mercredi. L'agence Atmo Hauts-de-France juge la qualité de l'air médiocre dans la région.

