INFOGRAPHIE - La vague de froid en Picardie

Des températures minimales jusqu'à -6,4°C ont été relevées ce mercredi matin par Météo France en Picardie. C'est dans l'Aisne, à la frontière avec les Ardennes, qu'il fait le plus froid. Dans la Somme, la température la plus basse a été relevée à Oisemont avec -5,6°C.

Ce mercredi matin, les températures minimales relevées par Météo France ne dépassent pas le zéro sur le thermomètre. L'Aisne est le département le plus froid avec -6,4°C relevés à La Selve, contre -6,1 à Creil (Oise) et -5,6 à Oisemont (Somme). Le niveau 2 du plan Grand Froid a été déclenché lundi soir pour les trois départements picards. Partout en France ce mercredi matin, on relève des températures très froides (voire carrément glaciales quand on parle des températures ressenties) et une réunion interministérielle se tient à l'Élysée ce mercredi matin.