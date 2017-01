INFOGRAPHIE - La vague de froid reste supportable en Normandie

La Normandie n'échappe pas à la vague de froid qui touche toute la France mais on descendait rarement sous les -4°C ce mardi matin selon les relevés de Météo France.

On est loin des températures glaciales qui touchent l'est de la France mais la Normandie est aussi concernée par la vague de froid qui touche toute la France cette semaine. Ce mardi matin, Météo France relève -4,5°C à Argentan (Orne), -4,°C à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) ou encore -3,2°C à Saint-Wandrille (Seine-Maritime). Dans l'Eure, on relève -2,2°C à Evreux et même la Manche passe sous le zéro avec -1,6°C relevés à Pontorson, au sud du département.

D'après les prévisionnistes de Météo France, ça devrait être encore plus froid demain avec jusqu’à -6°C à l’intérieur des terres tandis que le littoral est « réchauffé » par un vent de Nord-Est (mais ça tournera autour de -5°C).

