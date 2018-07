Selon le site Propluvia du ministère du Développement durable, au mardi 31 juillet, 33 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau : c'est 6 départements de plus qu'il y a 6 jours. 7 autres départements sont en vigilance, notamment l'Aillier, la Drôme et le Nord-Pas-De-Calais.

Des mesures visant à informer le public et incitant les particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau, sont mises en place dans plusieurs départements notamment en Vendée et dans le Maine-et-Loire.

Il fait toujours aussi chaud partout en France, alors que neuf départements, allant de la Vallée du Rhône aux départements méditerranéens, sont toujours placés ce mardi en vigilance orange canicule par Météo France.

33 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau © Visactu

Trois niveaux de restrictions d'eau

Dans les départements concernés, il existe trois niveaux de restrictions d'eau :

Alerte : réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture.

Alerte renforcée : réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

: réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité). Pour ce dernier niveau, le plus grave, 5 départements sont concernés : Indre, Loiret, Eure, Eure-et-Loir, le Lot et la Vendée.

Suivez la situation en direct sur le site du gouvernement.