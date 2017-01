INFOGRAPHIE - Vague de froid : jusqu'à -6,6°C dans le Nord

C'est à Saint-Hilaire-sur-Helpe dans le Nord qu'il a fait le plus froid dans la région Nord-Pas de Calais avec -6,6°C relevés par Météo France ce mercredi matin. Dans le Pas-de-Calais, la température a tout de même baissé jusqu'à -6,1°C au Touquet.

Et la qualité de l'air est affectée par le froid. Depuis mardi, l'agence Atmo Hauts-de-France signale un épisode de pollution aux particules fines dans la région avec une qualité de l'air jugée mauvaise pour Lille, Douai et Lens (et médiocre dans les autres villes).

