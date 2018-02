Nogent-sur-Marne, France

Depuis samedi et le pic de la crue atteint à 36,70 mètres, le niveau de la Marne a baissé de 70 cm. L'électricité et le gaz ont été rétablis dans tous les foyers. Gilles Henry, directeur des services techniques de la mairie de Nogent-sur-Marne confirme : "Aujourd'hui, tous les riverains sont réalimentés mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tous se chauffer. Les sous-sols ont été inondés et pour certains, la chaufferie ou le tableau électrique (qui était au sous-sol) a été endommagé. On doit avoir une quinzaine de foyer dans ce cas-là".

Charlotte montre le niveau où l'eau est arrivée : 1M70 dans sa cave © Radio France - Valentin Dunate

Une quinzaine de foyers sans chauffage

C'est le cas de Charlotte qui a acheté sa maison en mars dernier. "J'ai eu de l'eau à partir de vendredi. Je n'ai pas pu rester puisque je n'avais plus d'électricité et plus de gaz. Je suis donc à l'hôtel depuis plusieurs jours et là je déménage dans un appart-hôtel". Charlotte se retrouve donc avec le gaz et l’électricité mais elle ne peut pas rester chez elle. "J'ai la chaudière qui est encore sous l'eau et comme elle a été totalement immergée, elle va être hors fonction. Il fait très froid donc je ne peux pas habiter ici. J'ai deux petites filles en bas âge. J'ai donc réservé l'hôtel jusque fin avril, le temps que ça sèche et qu'on me change tout le circuit électrique, ça peut prendre du temps"

Les passerelles deviennent gênantes

800 mètres de passerelles avaient été installé à Nogent-sur-Marne © Radio France - Valentin Dunate

Dans le quartier, il est désormais possible de circuler, sans barques, avec des bottes. Sur les 800 mètres de passerelles qui ont été installées, la majeure partie a été retirée parce que ces passerelles deviennent gênantes, "elles empêchent l'arrivée à proximité des véhicules qui déblayent ou vident les sous-sols" précise Gilles Henry. Autre problème, lié au verglas : "On est retardé dans les opérations de nettoyage parce que le gel nous empêche de procéder à ces opérations". La mairie va donc attendre le dégel et espère pouvoir rendre à nouveau accessible les accès au port.