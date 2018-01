Yonne, France

Les images sont impressionnantes. Prises par Jean-Marie Cazenave, instructeur de l'aéroclub des Ailes Joviniennes, elles montrent bien l'étendue de la crue qui ravage l'Yonne depuis plusieurs jours.

Ce vendredi soir, la situation reste préoccupante dans le nord du département. L'eau continue de déborder dans le secteur de Pont-sur-Yonne, jusqu'aux frontières du département. A Joigny, la décrue est en cours et la baisse des eaux amorcée à Sens. Du côté du Serein, de l'Yonne-Amont et de l'Armançon, la décrue est aussi confirmée, mais ralentie, du fait des précipitations ces dernières 24 heures.

L'état de catastrophe naturelle déclaré à Joigny ?

Conséquence de ces inondations, le groupe scolaire de Vincelles, dans l'Auxerrois, est resté fermé pour la journée. A Laroche-Saint-Cydroine, des habitants ont dû être évacués jeudi soir, et ont pu regagner leur logement le lendemain.

A Joigny, où le niveau d'inondation a atteint des records, la mairie incite les sinistrés à la contacter, et à faire une déclaration à leur assureur afin que la ville puisse déposer un dossier de catastrophe naturelle. Pour vous aiguiller, des permanences sont organisées à la mairie lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 en mairie.

Les automobilistes mis en garde face aux routes barrées

Depuis lundi matin, les pompiers sont intervenus à 62 reprises dans 42 communes, et 38 routes départementales restent coupées ce soir.

Le préfet de l'Yonne, Patrice Latron, met en garde les automobilistes tentés de forcer le passage : "Nous avons mis des barrières en place pour bloquer les routes, et j'entends parler de gens qui bougent ces barrières, en disant "Je connais, c'est bon, j'ai l'habitude..." On m'a même dit qu'une personne avec trois jeunes enfants avait voulu passer en voiture. Ces gens se mettent en danger, mettent en danger les secours qui viendraient éventuellement les chercher. J'ai donc demandé à la police et à la gendarmerie de réprimer, et de verbaliser ces personnes."