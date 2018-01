Ce samedi, la tempête Eleanor qui a balayé la France, faisant cinq morts, est derrière nous mais le risque de crues persiste sur une partie du Nord-Est et du Sud-Ouest du pays. Onze départements sont toujours en vigilance orange.

Onze départements sont encore placés en vigilance orange aux inondations, selon le dernier bulletin publié par Météo France à 10h ce samedi. Les départements concernés sont la Dordogne, la Gironde, la Corrèze, le Jura, le Doubs, la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne, les Ardennes. "Des inondations importantes sont possibles", selon l'organisme de contrôle des crues Vigicrues.

Dans le Sud-Ouest. "Sur la façade Atlantique et les côtes de la Manche, les coefficients de marée diminuent (91 samedi matin, 85 l'après-midi) ce samedi, mais les débits importants des cours d'eau maintiennent des niveaux élevés sur les estuaires. Ainsi, sur la confluence Garonne-Dordogne, des débordements sont susceptibles d'être observés sur les secteurs de Bordeaux et de Libourne au moment des pleines mers. Des débordements dommageables sont en cours sur la Vézère aval et des débordements sont attendus sur la Dordogne à Pessac en soirée".

Dans le Nord-Est. "Des cours d'eau sont maintenus en vigilance orange en raison des réactions importantes en cours. Des crues accompagnées de débordements dommageables se propagent vers l'aval sur les cours d'eau issus des Vosges et du Jura ainsi que sur Aisne amont et Aisne moyenne, Ornain, Saulx, Chiers aval, Marne amont et dans une moindre mesure la Saône".

Prudence également en Languedoc et en Roussillon. "En soirée de samedi, une dégradation arrivera par le sud et gagnera progressivement l'ouest du Languedoc, les vallées du Roussillon et la Montagne Noire. Des cours d'eau sont placés en vigilance jaune pour l'événement qui débutera à partir de la soirée de samedi".

La prudence est aussi de mise pour les vacanciers qui quittent ce samedi les stations de sports d'hiver, dans les Alpes. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sports d'hiver avant 09h ou après 16h.

Eleanor : cinq morts, les recherches de disparus se poursuivent

Le bilan de la tempête Eleanor est lourd. Au total, cinq personnes sont mortes en France en raison des intempéries. Dernière victime en date : un pompier volontaire de 64 ans emporté jeudi par les eaux du Bréda, un torrent en crue entre Isère et Savoie, et retrouvé vendredi.

A Paris, les recherches ont repris samedi matin pour tenter de retrouver une policière de la brigade fluviale disparue dans la Seine lors d'un exercice vendredi à Paris. Après le passage de la tempête Eleanor, le niveau de la Seine est monté dans la capitale, atteignant samedi matin environ 3,60 m à l'échelle du pont d'Austerlitz. Elle pourrait dépasser la cote de 4 mètres "d'ici dimanche", selon Vigicrues.

Les dégâts matériels sont également très importants : plus de 200 millions d'euros selon la Fédération française de l'assurance.