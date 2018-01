La Seine et la Marne continuent de monter. 5 mètres 46 au pont d'Austerlitz avec un pic attendu pour samedi. 395 personnes ont été évacuées en Ile-de-France, principalement dans le Val-de-Marne

Ile de France, Argenteuil, France

395 personnes évacuées en Ile-de-France, 1000 abonnés privés d'électricité, c'est le bilan communiqué ce jeudi par la préfecture de Police dans son point quotidien. A 11h la Seine a atteint la cote de 5,46 m au pont d’Austerlitz.

Le service de prévisions des crues prévoit une poursuite de la hausse, avec un niveau : entre 5,65 et 5,9 m vendredi et entre 5,80 et 6,20 m samedi, niveau maximal de la crue.

Les personnes évacuées sont principalement des habitants du Val-de-Marne. Quant aux abonnés concernés par des coupures d’électricité, au nombre de 1 000 (sur les 6,2 millions d’abonnés en Île-de-France) , on les trouve en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, dans le Val d'Oise et en Seine-et Marne.

Condé-Sainte-Libiaire © Radio France - Nicolas Olivier

Aucun incident majeur n'a été signalé.