Gan, France

"Il y a tout ce qui n'est pas chiffrable" : Roselyne Pees, fleuriste.

Roselyne Pees nettoie le peu de mobilier qu'il lui reste. © Radio France - Maud Calvès

Le jet d'eau à la main, Roselyne Pees, fleuriste à Gan, tente de sauver ce qu'il lui reste. Ses fleurs vont finir à la poubelle car l'eau les a tachées, des miroirs ont été cassés et son plancher est perdu. L'année dernière elle avait rénové son magasin et aujourd'hui tout est à refaire. Le jour de l'inondation, ce lundi, elle passait devant le magasin pour faire une livraison. Elle a dû regarder l'eau monter, sans pouvoir approcher son magasin. Malgré tout, elle tient à honorer ses engagements. Ce week-end, elle a promis de fournir les fleurs pour un mariage, alors qu'elle n'a plus de matériel informatique, ni de stock de fleurs, elle va tout de même se débrouiller. "J'ai joint la mariée pour qu'elle me renvoie toutes les photos puisque j'ai tout perdu sur les ordinateurs. Après, je vais faire en fonction puisque je me suis engagée, à trois jours du mariage je ne peux pas reculer, ensuite on verra quand est-ce que l'on pourra rouvrir".

"Il faut aller de l'avant" : Sandrine Ramon Diago, gérante du magasin Carrefour Contact

Sandrine Ramon Diago, gérante du Carrefour contact. © Radio France - Maud Calvès

Son magasin a ouvert il y a huit jours, mais tout est à refaire. Pour l'alimentaire seulement, les pertes sont estimées à 130 000 euros. Sandrine n'a pas encore fait le point sur les dégâts matériels. Elle doit changer cinq vitrines et les congélateurs sont fichus. Dans son malheur, elle parvient tout de même à faire preuve d'ironie : "C'est un peu mon baptême mais on va le prendre du bon côté. Il y a plus grave dans la vie, ce n'est que du matériel. Ça peut-être une image désolante mais rien n'est insurmontable, il faut juste relever les manches et aller de l'avant."

"Avec 20 cm d'eau dans l'établissement, les larmes montent rapidement" Didier Motard, charcutier

Didier Motard, charcutier à Gan. © Radio France - Maud Calvès

Dans l'avenue Henri IV, Didier Motard et ses filles sont à pied d'oeuvre pour nettoyer. La vitrine réfrigéré de son magasin ne fonctionne plus et il a fallu jeter toute la chambre froide, 500 kg de viande. Charcutier depuis 27 ans à Gan, il avait 20 cm d'eau dans son magasin pendant les inondations. Didier Motard espère rouvrir dans deux semaines. "Quand on voit 20 cm un peu partout dans l'établissement, il y a les larmes qui montent rapidement. Il faut relativiser de notre côté ce ne sont que des dégâts matériels. Aujourd'hui ça va mieux, on va attendre que ça sèche."