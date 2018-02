Gournay-sur-Marne, France

Des élèves partent en classe avec le sourire ce lundi, après deux semaines de vacances forcées, au collège Eugène Carrière de Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. L'établissement se trouve en bordure de Marne, qui a connu une crue exceptionnelle et qui a obligé l'établissement à fermer ses portes le 26 janvier dernier. L'eau, qui est passé par dessus le mur anti-crue, avait envahi la rue adjacente et empêchait la livraison des repas, notamment.

Le collège rouvre ses portes ce lundi, après les inondations Copier

Les ascenseurs impactés

L'inondation n'a pas touché les bâtiments puisqu'ils sont légèrement surélevés mais en sous-sol, des installations électriques et les machineries des ascenseurs et du monte-charge ont été affectés. La Marne a également inondé la cour, impraticable ces deux dernières semaines.

Les agents du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont donc du remettre le collège en état. "Les vides sanitaires sous le bâtiment ont été entièrement remplis d'eau" raconte Florian Bonnefoi, chef d'équipe mobile pour l'entretien des collèges au département. La tâche a été rendue plus difficile par l'arrivée du froid suite à la crue : "l'eau qui était dans la cour a gelé et cela crée un autre risque, de chute, pour les élèves". Il a donc fallu attendre des températures plus clémentes : "on est intervenu pour nettoyer la cour des détritus et de la glace et de la neige!"

Florian Bonnefoi et son équipe ont nettoyé l'établissement Copier

Des cours envoyés via Internet

"On est tous impatients que tout rentre dans l'ordre : deux semaines d'inactivité forcée pour les élèves, ce n'est pas forcément intéressant!" sourit encore Florian Bonnefoi.

Inactifs les élèves? Pas tant que ça car de nombreux professeurs ont échangé avec eux, via l'espace numérique de travail, sur Internet. "Des ressources pédagogiques, éducatives, des cours ont été envoyés aux élèves" explique Emmanuel Constant, vice-président en charge de l'éducation, et donc des collèges au Conseil départemental.

"Peut-être que cela a bouleversé le calendrier car des interrogations pouvaient être prévues durant cette période mais j'imagine que cela n'aura pas de conséquences rédhibitoires" ajoute-t-il. En tout cas, les élèves sont de retour pour une courte durée, puisque les vacances scolaires débutent vendredi soir.