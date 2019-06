Inondations à Souligné-sous-Ballon : plus d'un million d'euros de travaux à réaliser !

C'était il y a un an. Les 9 et 11 juin 2018, Souligné-sous-Ballon et d'autres communes du secteur étaient inondées par des pluies torrentielles. 21 maisons de la commune ont été endommagées. Des travaux vont être entrepris pour éviter que çà se reproduise. Ils vont coûter plus d'un million d'euros.

Souligné-sous-Ballon, France

"Les habitants de ma commune sont inquiets". Alors que la tempête Miguel doit s'abattre sur l'ouest de la France ce vendredi, les habitants de Souligné-Sous-Ballon scrutent le ciel avec anxiété. " A chaque fois qu'un orage se produit ou est annoncé, les habitants sortent" explique David Chollet, le maire de la commune. "Ils vont voir le niveau du ruisseau et je reçois quelques SMS". Ce ruisseau c'est l'Aulnay et ses quatre affluents. Il y a un an, il s'est transformé en torrent après deux jours de pluies diluviennes. Les 9 et 11 juin, il est tombé en deux jours l'équivalent de trois mois de précipitations. Vingt et une maisons de la commune ont été endommagées et plus de cent-cinquante dossiers d'indemnisations ont été déposés. L'état de catastrophe naturelle a été décrété en août. "Globalement, les victimes ont bien été indemnisées. Mais il reste des traces. Il y a encore sept maisons dans le coeur du village qui sont inhabitées". Celles qui ont fait barrage au torrent. En quelques heures, l'eau est montée à plus d'un mètre de haut, dans certains endroits !

1.2 million H.T. de travaux

Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, les élus du secteurs ont commandé un étude. Elle indique que le remembrement, les terres cultivées qui ont remplacé les surfaces en herbe (les prairies ont reculé de 61% entre 1988 et 2010) mais aussi les aménagements routiers ont favorisé le ruissellement et l'écoulement rapide des eaux. "Nous allons faire en sorte que les fossés soient moins profonds, qu'ils s'épandent plus facilement dans les champs" explique David Chollet. "Dans le coeur du village, on va racheter deux ou trois maisons pour les détruire, celles qui se trouvent sur le passage de l'eau et qui ont fait barrage. Et puis en aval, il faut qu'on travaille sur une zone d'expansion naturelle pour éviter d'inonder les communes voisines comme Montbizot". Des travaux chiffrés à 1.2 million d'euros hors taxe. La commune espère une aide financière de l'Etat. Les travaux pourraient débuter courant 2020 et s'étaler sur plusieurs années.