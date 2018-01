Villennes-sur-Seine, France

Villenne-sur-Seine fait partie des communes franciliennes les plus touchées par les inondations. Au total, 150 foyers sont impactés : soit inondés, soit privés d'électricité. 40 familles ont donc rejoint l'un des deux hôtels mis à disposition par la mairie. L'un à Villenne-sur-Seine, l'autre à Orgeval. Fleur est la première à avoir quitté sa maison, lundi 22 janvier. "Aujourd'hui la maison est totalement inondée, il y a plus d'un mètre d'eau. Matériellement, c'est compliqué de laisser sa maison. _Les habitants sont fatigués, on a du mal à dormir_, on passe deux fois par jour pour voir ce qui se passe. Il y a une fatigue psychologique qui est vraiment réelle". Désormais, les hôtels affichent complet et la mairie a passé une convention avec la ville de Poissy pour héberger les sinistrés dans un gymnase.

Le pic attendu dans les heures, les jours qui viennent

D'autant que selon les prévisions de Vigicrues, "en aval de Paris, sur les boucles de la Seine, la hausse se poursuivra jusqu'en début de semaine". Le pic est donc attendu dans les heures, les jours qui viennent. Les habitants veulent savoir mais les prévisions sont aléatoires. Fleur ajoute : "On nous dit que le niveau peut encore monter de 20 à 40 centimètres mais 20 ou 40, ça change tout. _A 5 centimètres près, la situation est totalement différente, on doit refaire l'électricité ou pas_. Et puis la grosse question c'est combien de temps elle va mettre pour redescendre".