Inondations dans l'Aude : France Bleu Occitanie délocalise sa matinale

Par France Bleu Occitanie, France Bleu Occitanie et France Bleu

Alors que d'impressionnantes inondations ont frappé l'Aude ce lundi, faisant au moins 11 morts, France Bleu Occitanie est en direct depuis la préfecture de l'Aude et la commune de Villegailhenc ce mardi matin entre 7h et 8h30 pour une émission spéciale au plus près de l'événement.