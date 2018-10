Après les inondations qui ont fait 14 morts et 75 blessés dans l'Aude, France Bleu et la Croix-Rouge se mobilisent ce vendredi 19 octobre pour venir en aide aux sinistrés. Voici le programme de cette opération exceptionnelle.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes du département frappé par cet "épisode méditerranéen de type cévenol" qui figure parmi les plus meurtriers depuis une dizaine d'années en France.

Comment venir en aide aux populations ? Quels sont les besoins ? France Bleu et la Croix Rouge vous accompagnent avec des émissions spéciales. Voici le programme de ce vendredi 19 octobre.

9h-11h sur les quatre stations France Bleu de la région Occitanie (Hérault, Gard Lozère, Occitanie, Roussillon)

Les quatre stations de la région Occitanie (Hérault, Gard Lozère, Occitanie, Roussillon) diffuseront entre 9h et 11h des reportages sur les actions, les initiatives locales en faveur des sinistrés et des interviews d'invités en direct. France Bleu sera également en duplex depuis Villegailhenc, l'une des communes touchées par les intempéries.

Les invités de France Bleu :

· Alain Thirion, Préfet de l’Aude

· André Viola, Président du Conseil Départemental de l’Aude

· Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

· Michel Proust, Maire de Villegailhenc, l’une des communes les plus dévastées

· Eric Menassi, Maire de Trèbes

· Des responsables de la Croix Rouge Française

13h-14h sur toutes les stations France Bleu

Cette opération exceptionnelle continue entre 13h et 14h. De nombreux reportages et témoignages d’invités, acteurs de la solidarité et de la reconstruction après les catastrophes naturelles, seront diffusés dans l’émission Une heure en France.

► Vous êtes un particulier ? Une association ? Vous êtes à l'origine d'une initiative pour venir en aide aux sinistrés ? Appelez le 0810.055.056 pour en parler sur France Bleu entre 13h et 14h ce vendredi 19 octobre.

► L’émission est à suivre en direct sur francebleu.fr

► Pour soutenir la Croix Rouge Française, cliquez ici