Aude, France

"Sur certaines communes, on a 300 maisons touchées, sur d’autres communes, une trentaine." Ce mardi matin, sur France Bleu Occitanie, Stéphane Casati n’avance aucun chiffre, mais est sûr d’une chose : "La tache va être importante" pour que ces habitations soient à nouveau vivable décemment. On est sur "un travail de longue haleine", prévoit-il.

Ce lundi, 70 personnes se sont déployés "en première réponse" pour faire le tour des villes sinistrées. Ce mardi, ils sont le double, environs 150, à mener des action, "essentiellement des opérations « coup de main-coup de cœur », c’est-à-dire aider les personnes à retrouver un habitat descent", précise Stéphane Casati.

Comparable à Biot il y a trois ans

A-t-il déjà vu un événement de cette ampleur ? Stéphane Casati estime qu’au vu du nombre de victimes et d’habitations impactées, "c’est un peu comme les inondations dans le Sud-Est à Biot il y a trois ans. On est dans le même type de shéma."

Dans l’urgence, "On va répondre aux besoins primaires : l’hébergement, avoir de quoi manger, et vivre dans un environnement serein", détaille le responsable de la Croix rouge.

Mais l’aspect psychologique est également très important : "Les gens ont besoin de parler. On est toujours dans une phase d’écoute. Il faut être attentif aux gens qui pourraient être isolés." Les bénévoles de la Croix rouge sont formés pour faire du soutien et de l’accompagnement, et adresser les personnes éventuellement à des spécialistes.

Comment aider les sinistrés ?

Vous pouvez adresser un don à la Croix rouge via leur site internet, ou par la Poste à l'adresse suivante : Croix-Rouge Française - Inondations France 75 678 Paris Cedex 14. La Croix rouge ne veut pas de don en nature. Stéphane Casati s’en explique : "Nous on ne prendra pas de matériel, car ça demande de la logistique. On ne veut surtout pas faire d’appel à de la nourriture, à du matériel. On préfère que les gens envoient de l’argent, ce qui permet d’acheter pour les familles dans les commerces de proximité."