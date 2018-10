Aude, France

Invité de la matinale spéciale de France Bleu Occitanie, le préfet de l'Aude Alain Thirion parle d'un "bilan stabilisé" à 11 morts et 3 personnes "pour lesquelles on est en train de faire des recherches". Le préfet précise que les sapeurs pompiers ont procédé à presque 800 interventions sur le terrain, dont 141 hélitreuillages soit "autant de de personnes sorties de situations périlleuses".

"La décrue est lente. Je pense que la situation va progressivement revenir à la normale", a-t-il précisé. "On a passé une nuit qui n’était pas facile, mais d’une part le phénomène météo s’est un peu calmé. On craignait un phénomène d’inondation sur l’aval de l’Aude, sur le village de Moussoulens qui est la conjonction des affluents de l’Aude. Jusqu’à 3000-3200 m3 par sec. D'autre part, le mécanisme de digue et d’évacuation a bien fonctionné, la situation est restée sous contrôle."

"On est encore dans une phase de crise"

"On a mis en place dans les principales communes touchées des sections militaires pour éviter les débordements", a rappelé Alain Thirion. Dans le département, plus de 50 routes départementales sont toujours coupées. "On est encore dans une phase de crise", a-t-il résumé.

Le département est toujours en vigilance rouge aux crues et aux inondations, alors que la vigilance orange a été levée sur les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Ces inondations, les plus graves depuis une quinzaine d'année, ont fait au moins 11 morts : 6 à Trèbes, 2 à Villegailhenc, 1 à Villardonnel, 1 à Villalier et 1 à Carcassonne. Les trois personnes disparues sont des habitants de Villegailhenc, Villalier, au nord de Carcassonne, et Puichéric, plus à l'est.