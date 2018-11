Inondations dans l'Aude : Trèbes et Villegailhenc pansent leurs plaies un mois après

Un mois après les inondations qui ont fait 15 morts dans l'Aude nous sommes retournés à Trèbes et Villegailhenc. Les deux communes ont été les plus touchées dans la nuit du 14 au 15 octobre. Sur places les habitants démarrent une longue phase de reconstruction.

Villegailhenc, France

C'était il y a un mois . Les inondations dans l'Aude faisaient quinze morts et plus de 70 blessés. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, de violentes intempéries ont touché le département qui a reçu l'équivalent de trois mois de pluie en seulement quelques heures. Quatre semaines plus tard, sur place, certaines routes sont encore barrées et les dégâts sont toujours aussi impressionnants. Ils sont d'ailleurs estimés à 220 millions d'euros selon la Fédération française de l'assurance.

Villegailhenc à un pont

À huit kilomètres au nord de Carcassonne, le petit village audois de Villegailhenc a été fortement touché par les pluies. Trois personnes sont mortes dans la commune. Pendant un mois la commune est restée coupée en deux puisque le pont qui enjambait la rivière la Trapel a été emporté par les flots dans la nuit du 14 au 15 octobre. Un pont provisoire en métal a été installé début novembre et la circulation a été rouverte ce mardi, comme un symbole de cette lente reconstruction. "Pour nous c'est un village mort" confiait un habitant au regard du peu de commerce ouvert dans la commune.

"Un début de normalité pour la vie du village. Ce pont nous évitera de passer par le cœur de la commune pour sortir, quelque fois il faut attendre trois quarts d'heure après l'école" - Magali

La commune de Villegailhenc (Aude) reste très marquée par les inondations © Radio France - Romain Berchet

Les habitants essayent de reprendre un quotidien "normal" depuis quelques semaines. Philippe habite toujours à l'hôtel avec sa petite fille de six ans : "c'est long mais on ne nous laisse pas tomber. En tout cas, je n'ai pas envie de quitter Villegailhenc parce que c'est un beau petit village."

Trèbes tente de se relever

À l'est de Carcassonne, Trèbes a été la ville la plus touchée dans le département. Les inondations ont fait six victimes. C'est le silence qui surprend dans certains quartier de la ville. Au bord de l'Aude, à chaque numéro de rue la même scène : des maisons vides, pleines de boues, la porte et les fenêtres ouvertes. Un flottement vite coupé par le balais des engins de chantiers et des camions.

La piscine de Trèbes (Aude) n'est pas prête d'être ouverte au public © Radio France - Romain Berchet

Quelques épaves de voitures sont encore présentes un mois après les inondations à Trèbes © Radio France - Romain Berchet

S'enlever l'image de la boue

Au delà de la reconstruction des ponts, des routes et des habitations, il faudra énormément de temps pour évacuer la violence psychologique des inondations meurtrières dans l'esprits des habitants de l'Aude. Basile a tout perdu dans la nuit du 14 au 15 novembre à Trèbes. Son garage a été submergé par deux mètres d'eau. Aujourd'hui, il passe ses journées au téléphone pour tenter de redémarrer son activité. "Parfois il m'arrive de mal dormir" relate Basile avec un peu de vide dans le regard. À la retraite à la fin de l'année, le garagiste n'arrive pas à s'enlever de la tête les images de boue.