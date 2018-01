La décrue s'amorce doucement pour l'Ouche, qui reste en jaune pour le réseau Vigicrues. A Fleurey-sur-Ouche, de nombreux habitants ont dû vider l'eau qui s'est retrouvée dans les caves. Des riverains vigilants, mais de plus en plus habitués à faire face aux inondations et qui s'y préparent.

Fleurey-sur-Ouche, France

Rue de Velars à Fleurey-sur-Ouche, les habitants ont été nombreux ce week-end à pomper l'eau dans les caves inondées. Des riverains habitués à devoir face face aux crues. "Ici ce n'est pas directement l'Ouche mais les sources qui débordent régulièrement" explique Christian Bonot. Il habite au bout de cette petite rue, tout près de l'Ouche.

Christian Bonot devant sa cave inondée, rue de Velars à Fleurey-sur-Ouche © Radio France - Stéphanie Perenon

La cave et le jardin inondés

Chez lui, c'est le jardin et la cave qui sont inondés depuis quelques jours. "Là il n'y en a plus guère mais c'est monté jusqu'à 45 centimètres dans la cave !". Alors il s'est équipé d'une pompe qui permet, grâce à un tuyau coincé au travers du grillage, d'évacuer le trop plein vers les évacuations d'eau pluviale de la rue. Et puis l'électroménager est en hauteur. "On s'est habitué" dit-il sans colère. "On fait avec, on sait que ça va durer trois quatre jours et puis comme ça, il n'y a pas de poussière, le sol est propre" dit-il avec philosophie et une touche d'humour.

Le jardin de Christian est régulièrement inondé suite aux débordements des sources . © Radio France - Stéphanie Perenon

Des habitants qui restent vigilants

Alain, habite un peu plus loin, lui a carrément investi et possède trois pompes dans son garage. Pour le moment il n'y en a qu'une qui tourne, ça le rassure mais il reste quand même un peu préoccupé. "On ne dort pas vraiment l'esprit tranquille quand il y a de telles pluies, du coup on surveille !".

A Fleurey-sur-Ouche il n'est pas rare d'apercevoir ce genre de tuyaux devant les maisons, des tuyaux qui évacuent l'eau stockée dans les caves © Radio France - Stéphanie Perenon

L'Ouche restait hier encore en vigilance jaune selon Vigicrues mais la crue s'est amorcée. En revanche la situation est plus problématique du côté de la Saône, où le niveau montait encore ce lundi.

→ Écoutez le reportage ce mardi 9 janvier sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 6H12 et 7H42.