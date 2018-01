Les Vosges, comme les autres départements lorrains, sont en vigilance orange aux inondations. Dans la nuit, les pompiers ont mené quelque 200 interventions. Les deux secteurs les plus sensibles : Bussang et Gérardmer.

Vosges, France

La nuit a été longue pour les 200 sapeurs pompiers et les 45 gendarmes mobilisés dans les Vosges. Le département est en vigilance orange aux inondations, comme toute la Lorraine. Pas moins de 200 interventions pour la soirée de jeudi, essentiellement des pompages. Toute la vallée de la Moselle est touchée.

Le lac de Gérardmer surveillé de près

Dans le secteur de Bussang, une quarantaine de résidents d'une maison de retraite ont dû être mis en sécurité, placés à l'étage de l'établissement. Dix occupants d'un camping ont également été déplacés.

Gérardmer et ses alentours sont aussi surveillés de près : le niveau du lac est exceptionnellement élevé. Les pompiers sont notamment intervenus à l'hôtel Beau Rivage. "On a pompé 20 cm d'eau dans le sous-sol jeudi soir et ce matin, à 7h, rebelote", raconte Jonathan, un employé de l'hôtel. "Je pense qu'on va pomper toute la journée, mais l'hôtel reste ouvert".

C'est la première fois que je vois ça. On voit le niveau du lac depuis les fenêtres du restaurant et du petit-déjeuner, c'est hallucinant."

La montée des eaux entraînera aujourd'hui une période de chômage technique dans plusieurs entreprises et commerces. A la SNWM, les 4 000 m2 de l'équipementier ont été touchés, tout comme un magasin d'alimentation juste à côté. Plusieurs rues de Gérardmer étaient inondées dans la soirée.

Des inondations également à Remiremont ou Raon-l'Etape.

Les crues occasionnent également des coupures de route :

#EtatAction88 routes inondées point de situation (1/2) à 21 heures :

- RD18 entre Malaincourt et Vaudoncourt

- RD 22 à Aingeville

- RD 486 "Les Bas-Rupt" sortie de Gérardmer

- RD 79 entre Châtenois et St-Paul

- RD 13 Belmont sur vair - Dombrot sur vair — Préfet des Vosges (@Prefet88) January 4, 2018

Une situation en perpétuelle évolution

On ne déplore pour l'heure aucune victime. La situation était maîtrisée en début de nuit, mais les autorités restent mobilisées. Les pluies continuent et pourraient aggraver la situation ce vendredi. Une montée des eaux de la Meuse, la Moselle, le Madon et la Mortagne est à prévoir.

On peut suivre la situation des cours d'eau en Lorraine sur le site de Vigicrues.