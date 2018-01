La vigilance rouge aux pluies et aux inondations a été levée ce mardi matin dans le Doubs. Mais les cours d'eau sont montés parfois de manière spectaculaire dans le Pays de Montbéliard. Fuji Autotech et Faurecia à Mandeure sont inondées et à l'arrêt. De nombreuses routes sont coupées.

Une partie du Pays de Montbéliard s'est réveillé sous l'eau ce mardi matin. C'est le cas des usines Faurecia et Fuji Autotech à Mandeure.

Faurecia et Fuji Autotech à l'arrêt, PSA annule les séances de l'après-midi

Faurecia, qui compte 310 salariés et une centaine d'intérimaires, est complètement à l'arrêt. Le Doubs est sorti de son lit de manière spectaculaire cette nuit. Jusqu'à 30 centimètres d'eau ont envahi les bureaux et les ateliers par endroits. Et cela a des conséquences aussi pour PSA à Sochaux, que Faurecia fournit en systèmes d'échappement. Les tournées de ce mardi après-midi sont annulées sur les systèmes 1 et 2 (sauf exceptions indiquées au numéro vert 0 800 88 77 69). PSA fera un nouveau point sur la situation via le numéro vert à 17h pour confirmer ou non la tournée de la nuit.

Juste à côté de Faurecia, Fuji Autotech, autre sous-traitant de PSA qui emploie 300 salariés, a lui aussi les pieds dans l'eau. La production est là aussi à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.

Un glissement de terrain à Saint-Hippolyte

Ces intempéries ont provoqué aussi des inondations sur de nombreuses routes. La D437, par exemple, à Saint-Hippolyte a subi un important glissement de terrain. La route est coupée à la circulation pour au moins plusieurs jours. Une déviation conséquente est mise en place par Maiche, Belherbe, Sancey, Glainans et Pont de Roide.

La place du Temple sous l'eau à Audincourt

A Audincourt, la scène est aussi impressionnante ce mardi matin. Le Doubs est monté à plus de 5 mètres de hauteur et submerge la place du Temple.

Le #Doubs à plus de 5 mètres à #Audincourt submerge la Place du Temple. Du jamais vu depuis bien longtemps.

Des routes ont aussi été inondées à Valentigney devant le stade des Longines, à Dung, à Mathay, à Nommay, à Blussangeaux ou encore à Voujeaucourt, où le parking de la poste et les stades de foot sont à nouveau sous l'eau aussi (voir le détail sur le site inforoute25.fr.

Le pic de crue a été atteint dans la nuit. On n'attend pas de nouvelle montée des eaux ce mardi. La vigilance rouge a été levée dans le Doubs mais le département reste en orange.

Le Territoire de Belfort lui est en vigilance jaune. La route départementale 23 entre Charmois et Froidefontaine va rester fermée encore toute la journée de mardi. La RD28 entre Petit-Croix et Fontenelle est praticable. Elle n'est que partiellement inondée.