Inondations en 2016 : un rapport fait le point dix mois plus tard

Une crue exceptionnelle de la Seine et de la Loire avait provoqué fin mai- début juin de nombreux dégâts. Un rapport a été remis ce jeudi à la ministre Ségolène Royal, pour tirer les premiers enseignements de cette crise. Dix mois plus tard, le bilan est en demi-teinte.

Le bilan des inondations de mai-juin 2016 a été remis ce jeudi au ministère de l’Environnement en présence d'élus et d'intervenants pendant la crue. Et tous s'accordent pour dire que certes, le pire a été évité, mais il reste beaucoup de choses à revoir.

"Globalement ça s’est plutôt bien passé, mais on a noté des limites en terme d’informations et d’alerte, des réseaux d’électricité et de télécommunication en grande vulnérabilité, il faut améliorer aussi la communication entre les services de l’Etat et les communes", liste rapidement Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques au ministère de l’Environnement.

Il a donc fallu tout reprendre, de l’écluse aux plus hautes-sphères ministérielles. De nouveaux équipements et une prévention plus efficace des risques ont été prévus, comme listés ici. Mais là encore, il reste du travail.

Recevoir une alerte en temps réel... par fax

"C’est très bien que nous recevions des alertes sur nos téléphones, mais quand à 3 heures du matin, un message vous dit qu’un fax est arrivé en mairie, qu’il faut donc aller le chercher là-bas, si ce fax pouvait être doublé d’un mail…", demande Valérie Lacroute, députée-maire de Nemours en Seine-et-Marne à la ministre Ségolène Royal. C’est bien ce type de détails qui peuvent faire tout la différence en période de crise.

D’autant qu’à Nemours, commune particulièrement touchée avec 200 commerces et 2.000 personnes sinistrées, il reste beaucoup à faire avec entre autres des bâtiments communaux toujours endommagés. Et dix mois plus tard, certaines aides publiques ne sont toujours pas là, notamment pour la voirie. "J’ai des dégâts à hauteur de 3 millions d’euros, on a normalement le fond de dotation de solidarité qui doit indemniser les communes à hauteur de 30%, ce qui n’est toujours pas le cas, dix mois après, nous n’avons toujours pas de nouvelles de la part de l’État", déplore la député-maire.

Parmi les intervenants, certains ont tenu à rappeler qu’il faut penser aux inondations dès la construction de nouveaux ouvrages afin de ne pas toujours "passer derrière les catastrophes". Car "l’après" coûte cher : les dommages de cette crue en France sont estimés à environ 1 milliards 300 mille euros.