Dans le bassin de la Tille, c'était l'inondation de trop. En janvier, les eaux envahissaient plusieurs communes. Aujourd'hui, la Covati, communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon, appuyée par plusieurs communes, veut engager un recours contre l'État.

Côte-d'Or, France

Les inondations dont a souffert la Côte-d'Or en janvier sont-elles le seul fait de la fatalité, ou bien pouvait-on les éviter ? Dans la vallée de la Tille, des communes montent au créneau pour remettre en cause un aménagement réalisé dans les années 80 au moment de la construction de l'A31.

Trop d'eau dans la Tille, plus assez dans la Bèze

Le cours de la Venelle avait alors été dévié. Cette rivière, qui à l'origine se perdait dans des failles à Lux, allait ensuite rejoindre les sources de la Bèze. Elle débouche dorénavant dans la Tille, via un canal de dérivation, et amplifierait la crue de celle-ci.

De son côté, la Bèze manque d'eau. C'est le constat que fait la société de pêche la Truite de la Bèze. Jean-Pierre Alix en est le président : « on n’a plus le même débit qu’autrefois. C’est vrai que ça baisse. Au moment des alevinages au mois de mai, parfois le bateau ne passe pas, il est coincé sur le fond ».

Supprimer ou simplement modifier la dérivation ?

Le maire de Lux, Renaud Lehmann, solidaire des communes inondées, constate pour sa part que la déviation de la Venelle a peut-être bien évité l'inondation de son village : « cette année elle avait un volume très important. Les pertes de la Venelle ne sont plus capables d’accepter un tel volume. Elle remplirait les champs et à moment ou à un autre, elle viendrait dans le village. » Pour concilier toutes les parties, le maire de Lux pense qu'il faudrait conserver le canal de dérivation de la Venelle, tout en laissant passer de l'eau vers le cours d'origine en direction des sources de la Bèze.

Quant aux communes qui à l'inverse voient augmenter les crues de la Tille, elles réclament que la Venelle retrouve son cours initial. Le maire d'Arc-sur-Tille, Patrick Morelière, fait partie de ceux qui portent cette revendication, et engagent un recours en justice contre l'Etat. Sa commune a connu deux inondations en deux semaines : « c’est un phénomène qu’on a déjà connu en 2013 avec une crue centennale. Là on avait à peu près les mêmes niveaux. » Il déplore l’excès d’eau apporté par la Venelle, dont les flots joints à ceux de la Tille sont venus buter sur le talus autoroutier et ont inondé de vastes terrains.

Une réunion organisée par la préfecture

Luc Baudry, président de la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon, a demandé aux services de l’Etat de rétablir le cours de la Venelle en direction des sources de la Bèze. Il a reçu une réponse négative et se tourne donc vers le tribunal administratif de Dijon.

La préfecture de la Côte-d’Or précise pour sa part que _« les services de l'Etat ne voient pas à ce stade le lien entre les phénomènes pluvieux exceptionnels survenus en janvier 2018, leurs conséquences dommageables, et la demande des élus. » Elle ajoute qu’une réunion de retour d'expérience sur les épisodes d'inondation du mois de janvier 2018 dans le secteur de la Tille sera organisée, et qu’il conviendra alors « de clarifier les griefs à l'encontre de l'Etat afin d'envisager les éventuelles corrections à apporter. »_