La Dordogne reste placée en vigilance orange aux inondations, les niveaux de la Vézère et de la Dordogne sont très hauts. La préfecture a fait fermer plusieurs routes, et a livré les prévisions de hauteur d'eau pour ce samedi sur les principales rivières du département.

Périgueux, France

Le département de la Dordogne reste placé en vigilance orange aux inondations, indique la préfecture. La Vézère a atteint ce vendredi soir à 22h la hauteur de 5m17 à Montignac, et 3m36 vers 14h à Larche, en amont de Terrasson. Elle est en baisse depuis selon le site Vigicrues.

La cellule de veille de la Préfecture précise les niveaux de hauteur prévus pour ce samedi après-midi :

Pour la Vézère :

- Larche : 3,30 m relevés à 18h30 (entre 3,35 et 3,50 m), en stabilisation

- Montignac : 5,13 m relevés à 18h30 (entre 5 et 5,30 m), en hausse

Pour la Dordogne :

- Cenac : 4,76 m relevés à 18h30 (entre 5 et 5,40 m), en hausse

- Souillac : 4,41 m relevés à 18h30 (entre 4,40 et 4,70 m), en hausse

- Carennac : 5,98 m relevés à 18h30 (entre 6,05 et 6,15 m), en stabilisation

- Bergerac : 3,76 m relevés à 18h30 (4,50 m), en hausse - Pessac : 5,95 m relevés à 18h30 (7 m), en hausse

Pour l'Isle :

- Périgueux : 1,81 m relevés à 18h30 (entre 1,80 et 2,10 m), en stabilisation

- Mussidan : 2,80 m relevés à 18h30, en hausse

Pour la Dronne :

- Ribérac : 0,79 m relevés à 18h30, en stabilisation

- Coutras : 2,04 m relevés à 18h30, en stabilisation

Du fait de ces crues, plusieurs routes sont fermées à la circulation

- à Terrasson : les places Lavergne, Libération, Alfred paul, des Martyrs ; les rues Alphonse Daudet, Lombard, Alfred de Vigny, Gaston Sarnel, des Rouffiats ; la voie communale C1 (entre Terrasson et Condat)

- à Montignac : le chemin de St Pierre, la route RD65 => déviation par la RD706 via Pont de Thonac

- à Valojoulx : la route RD66 => déviation par la RD706 depuis St Léon s/ Vézère jusqu'au Pont du Moustier

- à Alles-sur-Dordogne : la route D51E1

- à Allas-les-Mines et St Cyprien : la route VC204

- à La Roque Gageac : la route RD703 coupée dans le bourg => déviation par la RD46 au Pont de Cénac jusqu'à Vitrac puis RD47

- à Vitrac : la route RD703 entre Vitrac et Carsac Aillac => déviation par la RD46 jusqu'à Sarlat puis RD704

- à Castelnaud la Chapelle : intersection de la RD53 et la RD57 (route du chateau de Fayrac)

- à St Julien de Lampon : la route RD61 => déviation par la RD703 au Pont de Rouffillac, direction Carsac Aillac puis RD704 direction Grojélac et RD50 Veyrignac et St Julien de Lampon

- au Buisson : la route RD51 au pont de Vic => déviation par la RD703

En cas d'obligation de déplacement, soyez très prudents et roulez doucement, prévient la préfecture, qui rappelle que pour votre sécurité et celles des services de secours, il faut respecter strictement les déviations mises en place et ne pas s'engager sur des routes barrées. Ce vendredi matin, vers 8h15, un automobiliste a dû être secouru par les pompiers à Bézenac au lieu-dit "Le Bout". Il était bloqué dans son véhicule à cause des inondations, il s'était engagé sur une route recouverte par 50 cm d'eau.