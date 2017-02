Inondations en Seine-et-Marne : huit mois après, certaines victimes toujours pas indemnisées

Huit mois après les inondations qui ont frappé la Seine et Marne au printemps dernier, certains sinistrés n'ont toujours pas été indemnisés, d'après des chiffres donnés mardi par Juliette Méadel, secrétaire d'état à l'Aide aux victimes.

Plus d'un sinistré sur 10 n'a toujours rien reçu de son assureur, huit mois après les inondations qui ont frappé la Seine et Marne au printemps dernier. En attente d'une contre-expertise de l'assureur, de la facture d'un prestataire ou du retrait total de l'eau pour évaluer les dégâts, ils sont précisément 16% à être dans l'attente, d'après des chiffres livrés hier par Juliette Méadel, secrétaire d'état à l'Aide aux victimes.

"Dans les semaines qui viennent, 100% des sinistrés auront reçu des indemnisations définitives ou partielles"

Ces sinistrés devraient bientôt recevoir leur premier chèque, à en croire Juliette Méadel. Réunie mardi après-midi avec la fédération française des assureurs, elle a demandé, et, semble-t-il obtenu, des garanties. "Je suis en mesure d'annoncer que dans les semaines qui viennent, 100% des sinistrés auront reçu des indemnisations définitives ou partielles" a-t-elle déclaré. En novembre dernier, près d'un quart des victimes n'avaient toujours rien perçu de leur assurance. Une convention entre l'Etat et les assureurs avait alors été signée pour accélérer les démarches. Convention semble-t-il efficace puisqu'en un peu plus de deux mois, le montant des indemnisations par les assureurs a plus que doublé, passant de 320 millions d'euros à 793 millions.

18.000 sinistres en Seine-et Marne

Juliette Méadel était à Melun, commune particulièrement touchée, pour faire un point sur les indemnisations et l'action des sapeurs-pompiers durant ces 15 jours de crues. Au total, 18.000 sinistres ont été recensés en Seine-et-Marne, dans 238 communes classées en catastrophe naturelle. 7.000 personnes ont dû être évacuées par 2.200 sapeurs-pompiers mobilisés. Deux personnes sont mortes. Cinq entreprises sur les 500 touchées par la crue ont par ailleurs dû déposer le bilan, à cause de la catastrophe, d'après Juliette Méadel.