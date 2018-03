Paris, Île-de-France, France

La présidente de la région Ile-de-France l'avait annoncé sur France Bleu Paris, elle voulait verser une aide d'un million d'euros aux communes sinistrées par les dernières inondations. Le vote du conseil a eu lieu jeudi 15 mars 2018. Les conseillers régionaux ont accepté à l'unanimité de soutenir financièrement les communes frappées par les crues de ce début d'année.

Ce fond doté d'un million d'euros pourra "éventuellement être réabondé en fonction des demandes reçues avant le 15 avril prochain, indique un communiqué de la Région". Le vice-président chargé de l'Ecologie et du Développement durable, Jean-Philippe Dugoin-Clément (UDI), a rappelé l'ouverture de ce dispositif aux commerçants et, le cas échéant à partir du travail mené en partenariat avec la chambre régionale d'agriculture, aux agriculteurs franciliens.

Le Conseil régional a aussi réaffirmé à cette occasion son souhait d'avoir un rôle de coordination de la politique de prévention des inondations et des crues. La Région est aujourd'hui "le seul échelon pertinent pour coordonner les politiques publiques en amont et en aval. Cette évolution réglementaire est d'autant plus impérieuse que la multiplication des épisodes de crues, liées au dérèglement climatique, rend urgente une action forte et coordonnée à l'échelle du bassin de vie francilien", précise le communiqué.

