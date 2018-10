Après des inondations meurtrières, l'Aude commence ce mardi à panser ses plaies et à évaluer l'ampleur des dégâts, en surveillant avec anxiété les crues des cours d'eau. Le département est toujours en vigilance rouge aux crues et aux inondations, alors que la vigilance orange a été levée sur les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

11 morts, trois personnes toujours disparues

Le bilan, est très lourd : au moins 11 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de ces violents orages qui ont provoqué des pluies torrentielles. Cet "épisode méditerranéen de type cévenol", qui figure parmi les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années, a fait au moins 11 morts : 6 à Trèbes, 2 à Villegailhenc, 1 à Villardonnel, 1 à Villalier et 1 à Carcassonne. Il y a en outre huit blessés graves et trois personnes disparues, a annoncé le préfet sur France Bleu Occitanie. Les trois personnes disparues sont des habitants de Villegailhenc, Villalier, au nord de Carcassonne, et Puichéric, plus à l'est.

Quatre communes ont été évacuées : Pezens, Trèbes, Villegailhenc et Villemoustaussou, selon la préfecture. A Pezens, les habitants ont pu regagner leur domicile.

Les établissements scolaires toujours fermés, plus de 10.000 personnes sans eau potable

Les établissements scolaires seront fermés ce mardi et les transports scolaires suspendus dans tout le département. Lundi soir, plus de 1.500 foyers étaient privés d'électricité. 10.540 habitants sont toujours sans eau potable. Le département reste donc placé en vigilance rouge pour les crues. Dans l'Hérault, 600 foyers sont toujours privés d'électricité.

Près de 1.000 personne ont été évacuées. Environ 250 ont passé la nuit dans des centres d'hébergements ouverts par les communes. En parallèle, les sinistrés entament ou poursuivent le long et laborieux travail de nettoyage. Les démarches aux assurances devraient être facilitées et accélérées.

📍[RAPPEL INTEMPÉRIES] #aude#inondations

Fermeture des établissements scolaires, pas de transports.

Soyez prudents, pour l'état des routes tenez vous informés

➡️https://t.co/2CJIABWcYk — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) October 16, 2018

Les transports toujours à l'arrêt

Les transports restent compliqués ce mardi, avec des routes inondées, détruites, fermées, quatre ponts coupés. La circulation des trains n'est toujours pas rétablie entre Narbonne et Béziers, car la "décrue de l'Aude est insuffisante", explique ce mardi matin la SNCF sur Twitter. Les trains devraient pouvoir reprendre progressivement à partir de 9 heures ce mardi.

Polémique sur le système d'alerte

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui s'est rendu sur place, a estimé que cet épisode météorologique était "par lui-même imprévisible". Une manière de dégonfler une polémique naissante, des habitants se plaignant d'avoir été mal informés de l'intensité à venir des orages. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle, a évoqué "une fragilité" dans le système de vigilance de Météo France "au niveau de la vigilance orange qui est très souvent utilisée et quand il y a un vrai problème, les gens n'en tiennent plus compte".

Trois mois de pluie en quelques heures

Il est tombé en quelques heures l'équivalent de trois mois de pluie. En l'espace de cinq heures, entre 150 et 300 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne, selon Météo France.

La procédure de catastrophe naturelle accélérée

Le Premier ministre Edouard Philippe, arrivé en fin d'après-midi lundi avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy, a annoncé une "procédure de catastrophe naturelle accélérée". Le président Emmanuel Macron, qui se rendra dans l'Aude "dès que possible" selon l'Elysée, a exprimé "l'émotion et la solidarité de toute la nation envers les victimes."