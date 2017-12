Le Pas-de-Calais encore menacé par des inondations ce jeudi. Le département est en vigilance orange aux inondations. Plusieurs cours d'eau sont sous surveillance, notamment la Liane et l'Aa qui menacent de déborder alors qu'il va continuer à pleuvoir toute la journée. Il y a aussi eu de la grêle par endroit ce jeudi matin..

Mercredi, les précipitations ont déjà provoqué des inondations. Ce sont principales des caves et des routes qui ont été touchées. Les pompiers sont intervenus à plus de 150 reprises, surtout dans le boulonnais, l'Audomarois et en Flandres. L'une des communes les plus touchées dans le Pas-de-Calais est Lisbourg, avec 60 cm d'eau dans les rues. Mais d'après les pompiers, il n'y a pas eu d'évacuation.

Dans le Nord, les pompiers ont effectué quant à eux une cinquantaine d'interventions mercredi dans la soirée, là encore pour des caves inondées mais aussi pour des arbres couchés et des câbles électriques tombés au sol.