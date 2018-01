La Saône est bien montée ces derniers jours et la vigilance reste de mise dans le secteur de Pontailler-sur-Saône. Le camping municipal a été évacué ce dimanche et certaines routes sont barrées pour éviter tout danger aux automobilistes et promeneurs qui voudraient s'y aventurer.

Pontailler-sur-Saône, France

Plusieurs jours après le passage d'Eleanor et les pluies abondantes de ces derniers jours, certains secteurs de Côte-d'Or ont été inondés. Et certains ont été plus durement touchés que d'autres, comme à Pontailler-sur-Saône.

La Vieille Saône elle aussi, est sortie de son lit par endroits, à Pontailler-sur-Saône © Radio France - Stéphanie Perenon

Depuis vendredi la mairie a alerté les habitants par courrier dans les boites aux lettres sur le niveau de la Saône qui est en crue pour qu'ils prennent leurs dispositions. Des équipes municipales ont évacué ce dimanche 07 janvier le camping municipal, qui était inondé. Les caravanes qui servaient d'habitations aux ouvriers d'un chantier voisin ont été remorquées plus loin. Par chance, personne n'était présent sur place.

La rue qui mène au camping municipal à Pontailler-sur-Saône est impraticable, sauf en tracteur © Radio France - Stéphanie Perenon

Une seule personne a dû quitter sa maison. Il s'agit d'une dame âgée qui vit à côté du camping car son logement était entouré d'eau et l'infirmière ne pourra pas venir lui prodiguer ses soins alors les pompiers et les gendarmes ont procédé à l'évacuation de la personne. Elle a été transportée à l'hôpital d'Auxonne.

Les équipes municipales ont posé des barrières interdisant les accès les plus dangereux près de la Saône © Radio France - Stéphanie Perenon

Hubert Camp, le premier adjoint à Pontailler-sur-Saône, relativise, " c'est moins catastrophique qu'il y a quelques années lorsque l'on avait eu un mètre d'eau au niveau du stade!"Mais l'élu appelle toutefois les habitants à la vigilance, "n'allez pas trop près du bord et n'allez risquer votre vie en constatant l'élévation de l'eau près des berges. Et pour ceux qui n'ont pas voulu évacuer, restez prudents et surveillez le niveau de l'eau".

Les niveaux de la Saône et l'Ognon vont continuer à monter. Ne vous engagez pas sur des voies immergées ou à proximité d'un cours d'eau. — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) January 5, 2018

Près du port de plaisance, la rue est inondée et barrée © Radio France - Stéphanie Perenon

→ Écoutez le reportage ce lundi 8 janvier sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 6H12 et 7H42.